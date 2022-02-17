Covid-19 nedeniyle evde daha çok vakit geçirdiğimiz şu süreçte, evdeki fazlalıklardan kurtulmaya, temizliğe ağırlık vermeye başladık. İşte Covid-19 nedeniyle evde daha çok vakit geçirmeye başlayan internet kullanıcılarının bulduğu eşyalar...

"Bodrum katını yenilerken yığın halinde dijital multimetreler buldum. Hepsi çalışıyor ve yepyeni... Cihazların mağazada satış bedeli 5-6 bin dolar ediyor."