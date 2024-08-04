Bodrum FK’da orta sahaya takviye
Bodrum Futbol Kulübü, 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa'yo kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip Obekpa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 04.08.2024 - 21:46 Güncelleme: 04.08.2024 - 21:46
Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Bodrum FK yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, Sırbistan takımlarından Mladost’un genç orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa ile anlaşma sağladı. Bodrum FK, Obekpa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
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