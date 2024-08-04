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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Kuzey Tunçelli rekor kırarak Olimpiyat 5'incisi oldu! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Kuzey Tunçelli rekor kırarak Olimpiyat 5'incisi oldu!

        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metre serbest stilde 14.41.22'lik derecesiyle 5. olarak tarihi bir başarı elde etti. Dünya gençler rekoru kıran 16 yaşındaki Kuzey, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Olimpiyatlar benim için sadece bir başlangıç. İleriki olimpiyatlarda madalya kazanmak ve ülkemi gururlandırmak istiyorum." diye konuştu. Öte yandan yarışı 14.30.67'lik dereceyle kazanan ABD'li yüzücü Bobby Finke dünya rekoru kırdı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 20:22 Güncelleme: 04.08.2024 - 20:29
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        Kuzey Tunçelli rekorla Olimpiyat 5.'si!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil yarışını 5. tamamladı.

        Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde yarıştı.

        Final yarışını 14.41.22'lik dereceyle tamamlayan genç milli yüzücü, olimpiyat oyunlarını 5. sırada bitirdi.

        Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcu olan Kuzey Tunçelli, kariyerinin en iyi derecesini yaptı.

        BOBBY FINKE DÜNYA REKORU KIRDI

        Bu kategoride ABD'li yüzücü Bobby Finke, dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

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        Yarışı 14.30.67'lik dereceyle bitiren ABD'li yüzücü, 14.31.02 ile Çinli Yang Sun'da bulunan dünya ve olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.

        İtalyan Gregorio Paltrinieri 14.34.55'lik derecesiyle gümüş, İrlandalı Daniel Wiffen de 14.39.63 ile bronz madalya elde etti.

        "İLERİKİ OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANMAK İSTİYORUM"

        Olimpiyat 5'incisi olarak tarihi bir başarı elde eden Kuzey Tunçelli, yarışın ardından yaptığı açıklamada, çok büyük tecrübe kazandığını ve ileride bu tecrübeyi kullanarak madalya kazanmak istediğini söyledi.

        Kuzey Tunçelli şöyle konuştu:

        "Çok inanılmaz bir yarıştı. Bana destek olan herkese teşekkürler. Hedefi gerçekleştirdim. Dünya gençler rekoru kırdım fakat bu olimpiyatlar benim için sadece bir başlangıç. İleriki olimpiyatlarda madalya kazanmak ve ülkemi gururlandırmak istiyorum. Bugün adrenalinden dolayı dünden daha iyiyim. Gerçekten çok yoruldum. Burada yarışmak, büyük rakiplerin olması inanılmaz bir duygu. Birbirimizi destekleyip dereceleri yukarı taşımak istiyoruz. Çok büyük yaşta rakiplerim vardı. Bunlardan biri Amerikalı Finke'ydi, dünya rekoru kırdı. Dünya rekoru için her zaman durmadan ilerleyeceğim. Tüm Türkiye'ye söz veriyorum. Hiçbir zaman durmayacağım ve hedeflerimi gerçekleştireceğim. Çok büyük bir tecrübe kazandım. İleride bu tecrübeleri kullanacağım. Burada olmak gurur verici. Tüm Türkiye'ye sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum."

        BAKAN BAK: BİZE BİR MADALYADAN DAHA FAZLASINI VERDİN

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kuzey Tunçelli için kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Bak paylaşımında, "Bize bir madalyadan daha fazlasını verdin Kuzey! 16 yaşında tarih yazdın... Seni bu kürsülerde göreceğimize yürekten inanıyoruz!" ifadelerine yer verdi.

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