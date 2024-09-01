Bodrum FK, Taulant Seferi’yi renklerine bağladı

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Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, Ukrayna Premier Lig takımlarından Vorskla Poltava'da forma giyen Arnavut santrfor Taulant Seferi’yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip, Seferi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan Seferi, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Baniyas forması ile çıktığı 25 maçta 11 gol ve 5 asist yaptı. Arnavut oyuncu, toplamda ise 2 bin 99 dakika süre aldı.