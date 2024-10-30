Bodrum FK'nın yeni teknik direktörü Volkan Demirel!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi.
Volkan Demirel, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e döndü. Bodrum FK, 43 yaşındaki Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük macerasına Fatih Karagümrük'te atılmıştı.
Daha sonra Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, 3 Mayıs'ta görevinden ayrılmıştı.
Volkan Demirel, yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.
Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor.