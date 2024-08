Bodrum FK, Eyüpspor maçını kazanmak istiyor

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü ligin 2. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Maçın zorlu geçeceğini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Rakibimiz ile birbirimizi iyi tanıyoruz. Zor bir rakip ile zor bir maç olacak. Biz de bu zorluğa göre hazırlanıp, ligdeki ikinci sınavımızdan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz” dedi.

Takıma yeni katılan forvet oyuncusu George Puşcaş ile ilgili konuşan Taşdemir, “Katkı sağlayacağını düşünmediğimiz hiçbir oyuncuyu aramıza katmayız. Tabii ki Puşcaş’ın katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla çok uzun zamandır bildiğimiz, takip ettiğimiz bir oyuncu, kulübünden dolayı işler biraz uzun sürdü. Kalitesi belli, oynadığı kulüpler, milli takım her şey belli ama oyuncunun gelip sizin takımınızla adaptasyonu çok önemli. Bunu eğer biz sağlayabilirsek bize çok faydalı olacağına inandığımız bir transfer. Dolayısıyla onun bize, bizim de ona alışmamız ve doğru oyunumuza, onu da entegre etmemiz gerekiyor. İnşallah takımımıza en uygun bir şekilde monte ederiz ve bize faydalı olur. Kendisi de iyi bir sezon geçirir. Uluslararası iyi bir golcü geldi. Ama hep aynı şeyleri konuşuyoruz yani o golcünün bizim takımımızda adaptasyonu bizim takımımızda iletişimi bizim takımımızda nasıl gireceği ve örtüşeceği önemli. Örtüştüğü zaman zaten golcülüğü tartışılmaz. Romanya milli takımında oynamış, İngiltere’de ve İtalya’da birçok kulüpte oynamış. Oyuncuya kötü dememiz zaten

GEORGE PUŞCAŞ: "TRANSFER GERÇEKLEŞTİĞİ İÇİN MUTLUYUM"

Bodrum’da olduğu için mutlu olduğunu söyleyen takımın yeni golcü oyuncusu George Puşcaş, “Hava değişimine ihtiyacım vardı bu yüzden Bodrum'a geldiğim için mutluyum. Aç ve istekli olan bir takıma gelmek istiyordum. Transfer gerçekleştiği için mutluyum. Bodrum'un başarısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu kadar kısa zaman lig yükselmek çok önemli bir durumdu. Burada bir aile olduğunu zaten bana söylemişlerdi. Burada da o aileyi görüyoruz zaten. Oyuncuların ne kadar istekli olduğunu ve Bodrum'u daha iyi yerlere taşımak için ne kadar mücadeleci olduklarını burada gördüm. Tabii ki taraftar her kulüp için çok önemli. Bizim kulübümüz için de çok önemli. Her zaman içeride ya da dışarıda oynadığımız zaman bizimle birlikte olmaları bizi desteklemeleri çok önemli. Taraftarsız bu iş olmaz, taraftar bu işin çok önemli bir parçası. Ben de bir an önce onlarla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum” dedi.