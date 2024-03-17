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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Bodrum FK-Boluspor: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Bodrum FK-Boluspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelen Bodrum FK ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 15:42 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:42
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        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan maçta Bodrum FK, Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.

        Stat: Bodrum İlçe

        Hakemler: Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Kürşathan Akın

        Bodrum FK: Diogo, Celustka, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 90 Ege Birsel), Brazao (Dk. 60 Burak Çoban), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 84 Osman Hagı), Cenk Şen

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90 Kubilay Sönmez), Gigic (Dk. 81 Berk Yıldız), Oulare, Onur Ulaş, Tunahan Çiçek (Dk. 70 Diarrassouba), Jefferson (Dk. 70 Vüsal İsgandarli), Avramovski, İshak Karaoğul, Ercan Coşkun

        Gol: Dk. 19 Avramovski (Boluspor), Dk. 22 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Jefferson, Dk. 50 Pasmac (Boluspor), Dk. 28 Üzeyir Ergün, Dk. 28 Ahmet Aslan (Bodrum FK)

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