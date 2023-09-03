Bodrum FK: 4 - Ümraniyepor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bodrum FK, konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-0 yendi.
Trendyol 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, Ümraniyespor'u ağırladı ve mücadeleyi 4-0 kazandı.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ali Aytemur, 27. dakikada Burak Çoban, 37. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 89. dakikada Osman Haqi kaydetti.
Bodrum FK bu galibiyetle puanını 7. yükseltirken, Ümraniyespor 2 puanda kaldı.
Bodrum FK bir sonraki karşılaşmasında Sakaryaspor deplasmanına giderken, Ümraniyespor sahasında Çorum FK'yı konuk edecek.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Fatih Tokail, Buğra Can Semercioğlu, Azad İlhan
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Balde (Dk. 63 Brazao), Üzeyir Ergün, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 87 Halil İbrahim Sevinç), Celal Dumanlı (Dk. 79 Omar Imeri), Muhammed Gönülaçar, Cenk Şen (Dk. 78 Eren Albayrak), Burak Çoban (Dk. 63 Haqi Osman)
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser (Dk. 32 Berk Taşkın), Muhammed Mert, Melih Okutan (Dk. 32 Popov), Onur Ayık, Hasan Ayaroğlu (Dk. 32 Saponjic), Bouali (Dk. 46 Bregu), Uğur Kaan Yıldız, Klonaridis (Dk. 73 Emre Kaplan), Glumac, Diniyev
Goller: Dk. 21 Ali Aytemur, Dk. 27 Burak Çoban, Dk. 37 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 89 Haqi Osman (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 57 Celal Dumanlı (Bodrum FK), Dk. 61 Diniyev, Dk. 80 Onur Ayık, Dk. 90+3 Berk Taşkın (Ümraniyespor)