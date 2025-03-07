Bodrum FK: 1 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Bodrum FK'da gol 73. dakikada Fredy'den geldi
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, Sipay Bodrum FK'ye konuk oldu. Bodrum Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Bodrum FK'da gol 73. dakikada Fredy'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK ligdeki puanını 27'ye yükseltirken Kasımpaşa ise 32 puanda kaldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Bodrum FK deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.
KASIMPAŞA'DA 3 EKSİK VARDI
Kasımpaşa'da tedavisine devam edilen Aytaç Kara ile kart cezalısı Yasin Özcan ve Mortadha Ben Ouanes, Bodrum FK'ye karşı forma giyemedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada hızlı gelişen Sipay Bodrum FK atağında topla buluşan Okita'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'tan döndü. Gianniotis, dönen topu tamamlamak isteyen Puscas'a da izin vermedi.
26. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Winck'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, topa kaleci Diogo Sousa hakim oldu.
31. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Gökhan Gül'ün kaleye uzak mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Diogo Sousa'da kaldı.
45. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, Brekalo'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Diogo Sousa'dan oyun alanına döndü. Bu topu savunma oyuncuları kornere gönderdi.
45+3. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında ceza sahasında Okita topu, Fredy'e aktardı. Fredy'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
50. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Barak'ın uzak mesafeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya gitti.
51. dakikada sol kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında ceza sahasına giren Fredy'nin vuruşunda, top direkten döndü.
64. dakikada Okita'nın vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Gianniotis hakim oldu.
67. dakikada Cenk Şen'in kalenin önüne yolladığı topla buluşan Brazao'nun vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
73. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Ege Bilsel'in pasıyla topla buluşan Fredy, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
90+2. dakikada Bardhi topu ceza sahasına giren Seferi'ye aktardı. Seferi'nin vuruşunda kaleci Gianniotis'ten dönen topu önünde bulan Fredy'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
Karşılaşmayı Sipay Bodrum FK 1-0 kazandı.