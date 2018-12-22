Muğla'da, Bodrum-Yalıkavak Karayolu Torba Mahallesi yakınlarındaki yol kenarında bir vatandaş 1 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki bir iguana buldu. Vatandaş, iguanayı, Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi yetkililerine teslim etti. Bitkin haldeki iguananın vücudunda herhangi bir yarası olmadığı belirlendi.

BESLEMEK İÇİN ALIP BIRAKMIŞLAR

DHA'da yer alan habere göre tropik iklim hayvan türlerinden olan iguananın, vücut ısısının dengelenmesinden sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. Bölgede yaşayan bir hayvan türü olmayan iguananın, beslenmek için alınıp, daha sonra sahibi tarafından doğaya salındığı veya kaçtığı sanılıyor.