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Bodrum'daki tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Muğla Bodrum'da tefecilik ve yağma suçlarına karşı polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Giriş: 08.12.2022 - 02:59 | Güncelleme: ABONE OL
Bodrum'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, faizle para verdikleri kişiyi darbeden ve aracına zarar veren 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, kentte bir kişiye faizle para verip, daha sonra bu kişiyi darbedip aracına zarar veren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 3 şüpheli, teknik ve fiziki takibin ardından Bodrum'da kaldıkları evlerde yakalandı.

DHA'nın haberine göre; tefecilik ve yağma suçlamasıyla gözaltına alınan R.K, L.K. ve O.K'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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