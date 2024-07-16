Bodrum'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
Giriş: 16.07.2024 - 19:34 Güncelleme: 16.07.2024 - 19:34
Süleyman D'nin kullandığı otomobil ile Hüseyin K. yönetimindeki yolcu minibüsü Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile minibüsteki 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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