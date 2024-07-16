İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Saldırıya tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını kınadı.
Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.
Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin, İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz.
İsrail’in katliamlarını her platformda gündeme getirmeye ve savaş suçlarının yasal takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Netenyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır."
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bölgeyi hedef alması sonucu 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.
Görgü tanıkları, Mevasi bölgesinin El-Attar Caddesinin vurulduğunu, sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları enkaz altında çıkarmaya çalıştığını aktardı.
İsrail ordusunun 13 Temmuz'da El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.