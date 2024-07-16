Galatasaray, Elias Jelert için resmi teklifini yaptı! - Futbol Haberleri

Galatasaray, Elias Jelert için resmi teklifini yaptı! - Futbol Haberleri

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Sağ bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray aradığı sağ beki Danimarka'da buldu. Bir süredir Guela Doue için Rennes ve oyuncunun menajeriyle masada bulunan sarı-kırmızılılar, mali şartlarda uzlaşma sağlayamayınca alternatiflere yöneldi.

TEKLİF 6,5 MİLYON EURO Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Kopenhag'ın Danimarkalı sağ beki Elias Jelert için resmi teklifini yaptı. Galatasaray, Kopenhag'a 21 yaşındaki futbolcu için 6,5 milyon Euro'luk teklifini resmen iletti.

KOPENHAG PARAYI PEŞİN İSTİYOR Taraflar arasında bonservis bedeli üzerinde pazarlıklar sürüyor ancak Danimarka ekibi bonservis bedelinin peşin ödenmesini ya da kısa vadede tamamlanmasını talep ediyor. REKLAM DANİAMRKA EKİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: "GÖRÜŞÜYORUZ" Kopenhag'tan yapılan açıklamada, "Elias Jelert'in Galatasaray Sportif A.Ş.'ye olası bir transferi hakkında piyasada söylentiler ortaya çıktı. F.C. Kopenhag, Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den bir teklif alındığını doğrulayabilir. Taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir ve bir anlaşmaya varılacağı kesin değildir. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bir şirket duyurusu yapılacaktır." denildi.

ÖZEL MÜSABAKADA FORMA GİYMEYECEK Elias Jelert'in Kopenhag'ın bugün oynayacağı hazırlık maçında forma giymeyeceği de açıklandı. İSTANBUL'DA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ Kopenhag altyapısından yetişen Danimarka milli sağ bek Elias Jelert, kulübüyle çıktığı 97 resmi maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı. Genç futbolcu geçen sezon Galatasaray maçlarında forma giymiş; İstanbul'daki müsabakada kırmızı kart görmüştü.