Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Elon Musk'tan Donald Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış | Dış Haberler

        Elon Musk'tan Donald Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış

        Dünyanın en zengin insanı, adını X olarak değiştirdiği sosyal medya platformu Twitter ve Tesla'nın sahibi Elon Musk, Cumhuriyetçi partiden Başkan adayı olan Donald Trump'a, seçilmesi için ayda 45 milyon dolar bağışta bulunacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 15:53 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre milyarder Elon Musk, Trump'ın kampanyasına ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planlıyor.

        Cumartesi günü Musk, Trump'ın kampanya mitingi sırasında kulağından vurulmasından hemen sonra, ABD başkanlık yarışında ilk kez Trump'ı açıkça desteklediğini belirten bir paylaşım yapmıştı.

        Sosyal medyayı aktif kullanan Musk, uzun süredir Demokrat yönetimi eleştiriyordu.

        Başkanlık seçimlerinin en büyük büyük oranda dev bağışçılar tarafından finanse edildiği ABD'de bu hamle, Trump'a 5 Kasım'daki seçimlerde Beyaz Saray'a dönme hedefinde yüksek profilli bir destekçi kazandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Habertürk Anasayfa