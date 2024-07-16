Elon Musk'tan Donald Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış

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Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre milyarder Elon Musk, Trump'ın kampanyasına ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planlıyor.

Cumartesi günü Musk, Trump'ın kampanya mitingi sırasında kulağından vurulmasından hemen sonra, ABD başkanlık yarışında ilk kez Trump'ı açıkça desteklediğini belirten bir paylaşım yapmıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Musk, uzun süredir Demokrat yönetimi eleştiriyordu.

Başkanlık seçimlerinin en büyük büyük oranda dev bağışçılar tarafından finanse edildiği ABD'de bu hamle, Trump'a 5 Kasım'daki seçimlerde Beyaz Saray'a dönme hedefinde yüksek profilli bir destekçi kazandırdı.