Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bodrum'da kaza yapan Esra Akkaya o anları anlattı

        Bodrum'da kaza yapan Esra Akkaya o anları anlattı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde oğlu ile birlikte trafik kazası yapan ünlü oyuncu Esra Akkaya o anları anlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 19:43 Güncelleme: 19.10.2023 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncu Esra Akkaya Bodrum'da kaza yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ünlü oyuncu Esra Akkaya ile oğlu Can Alex’in bulunduğu otomobil, Muğla’nın Bodrum ilçesinde başka bir otomobille çarpıştı. Kaza, maddi hasarla atlatıldı.

        Kaza, akşam saatlerinde Konacık Mahallesi’nde meydana geldi. Seyit Onbaşı Caddesi’nde seyreden Esra Akkaya idaresindeki otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nden gelen Tolga Sözer yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        OĞLU BÜYÜK KORKU YAŞADI

        Kazada tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya ile 10 yaşındaki oğlu Can Alex, büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası taraflar kaza tutanağı tuttu.

        "ÇOCUK KORKUDAN HALA TİTRİYOR"

        Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisindeki “Şirin” rolü ile tanınan oyuncu Esra Akkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kaza anlarını şöyle anlattı:

        “Allah korudu. Oğlum arabada, o yüzden çok önemliydi. Çok korktu ama canımıza bir şey gelmedi. Dikkatli gitsinler. Ben ana yoldan gidiyorum, tali yoldan birden araba çıkıyor. Durmanın imkanı yok, sadece yavaşlayabilirsin. Allah hepimizi korusun, en çok çocuklarımızı. Çocuk korkudan hala titriyor. Ben burada yaşıyorum, 7 sene oldu herhalde. Arada bir gidip gelmelerimiz oldu.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #esra akkaya
        #BODRUM
        #haberler

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
        Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        FBI: Binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
        FBI: Binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Mia Teknoloji'nin gelecek planları ne?
        Mia Teknoloji'nin gelecek planları ne?
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Habertürk Anasayfa