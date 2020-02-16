16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bodrum’da bu yaz saat 24.00’ten sonra açık havada müzik yayınının yasaklandığına dair bir haber kamuoyuna yansıdı ve tartışılmaya başlandı. Peki turizmin göz bebeği, eğlence hayatıyla meşhur bir tatil beldesinde gece müzik yayını için alınan karar neyi kapsıyor? Gerçekten bundan böyle gece 24.00’ten sonra açık havada müzik yayını yok mu? Bodrum Belediyesi niye böyle bir karar aldı? Bu soruları Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz’a sordum….
"ÖNLEM ALMAK KOŞULUYLA"
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, 2011'de yürürlüğe giren Çevre Kanunu’nun Ocak 2020’de Bodrum Belediye Meclisi’nde alınan bir kararla yasal zemine oturtulduğunu söyledi: “Bodrum’a özel bir durum değil. Çevre Kanunu gereği gürültü kirliliğinin denetim altına alınması gerekiyor. Bu çerçevede Bodrum Belediye Meclisi’nde alınan kararla bir standart getirildi. Zira bir keşmekeş vardı. Yani gerekli şartları sağlayan mekanlar elbette ki saat 24.00’ten sonra müzik yayınına devam edecek. Nedir o şartlar? Örneğin mekanın açılır kapanır tavanı olması, müziğin 65 desibeli geçmemesi gibi şartlar. Bodrum turistlik bir ilçe."
"KANUN BUNU EMREDİYOR"
"Burada müzik yayınının kesilmesi diye bir şey olabilir mi?" diye soran Yılmaz, şöyle devam etti: "Örneğin Gümbet barlar sokağının yakınında yerleşim yerleri var. Müziğin devam etmesi ama çevreye de rahatsızlık da vermemesi gerekiyor. Mekan sahipleriyle görüşmelerimizi yaptık, sesi kesen teknolojik enstrümanlarla çeşitli önlemler alınacak, bir standart getirilecek. Burada Bodrum Belediyesi’nin ya da belediye başkanının bir tasarrufu ya da direktifi yok, kanun bunu emrediyor. Sektörel bir planlama yapıldı ve gerekli şartları sağlayan tüm işletmelerde gece müzik yayını devam edecek tabii ki. Tavanı kapatarak 04.00’e kadar müzik yayını serbest. Hatta bu saatin 05.00’e uzaması da gündeme gelebilir.”
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