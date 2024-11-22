Bodrum'da fırtına nedeniyle motor yat karaya oturdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan motor yat, sürüklenerek karaya oturdu. Yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Giriş: 22.11.2024 - 14:51 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:51
Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarıların ardından yurdun büyük kesiminde yağış ve şiddetli fırtına etkili oldu.
Bodrum'un güneyinde de kuvvetli rüzgar dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. İlçede etkisini artıran fırtına zor anlar yaşatırken, halatı kopan 'Queen's' adlı motor yat Ortakent sahilinde karaya oturdu.
Yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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