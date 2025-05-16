Bodrum'daki fırtınada 10 tekne karaya oturdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle 10 tekne sürüklenip karaya oturdu, İstanköy feribot seferleri iptal edildi
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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yapıldı.
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Öğle saatlerinden itibaren Bodrum'un güney bölgelerinde etkili olan fırtınanın hızı 100 kilometreye kadar çıktı.
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Fırtına nedeniyle Bodrum'da yaşam olumsuz etkilendi. Kumbahçe, Gümbet, Gümüşlük koylarında 10 tekne sürüklenip, karaya oturdu.
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Tonozdan ayrılan motoryatlar denizde sürüklenirken, mürettebat zor anlar yaşadı.
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Gümbet Mahallesi'nde ağaç devrildi, sahildeki plaj işletmelerinin şemsiye ve minderleri sürüklendi.
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Öte yandan yapılması planlanan İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.
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