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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da darbedilen iş insanı Kaya Sabancı hastaneye kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Bodrum'da darbedilen iş insanı Kaya Sabancı hastaneye kaldırıldı

        Muğla Bodrum'da aralarında site içi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık bulunan ünlü iş insanı Kaya Sabancı, site ve otel sahibi Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedildi. Sabancı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 06:01 Güncelleme: 21.06.2024 - 06:03
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        Ünlü iş insanı Kaya Sabancı darbedildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde darbedilen iş insanı Kaya Sabancı (71), hastaneye kaldırıldı.

        Göltürkbükü Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşamını sürdüren Sabancı, iddiaya göre, bir restoranın açılışında, site sahibinin korumaları tarafından saldırıya uğradı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Sabancı'nın sol gözüne darbe aldığı ve hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

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        AVUKATINDAN AÇIKLAMA

        Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti. Kayran, şikayetçi olacaklarını kaydetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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        #Son dakika haberler
        #Muğla
        #BODRUM
        #kaya sabancı
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