Annesini rehin alıp evi yakmak istedi!

AA

İddiaya göre, Yahşi Mahallesi'nde psikolojik sorunları bulunan S.K, annesi H.K'yi rehin aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin S.K'yi ikna çalışmaları sırasında evde yangın çıktı.

Polis ekipleri, camı kırarak girdikleri evdeki anne ve oğlunu dışarı çıkartıp yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. AA'nın haberine göre; vücudunda yanıklar oluşan S.K. hastaneye kaldırıldı.

Bu arada olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde polisin evin camını kırması ve kapıyı açtıktan sonra alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi yer alıyor.