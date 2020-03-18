  • 18 Mart Çanakkale Zaferini kutluyor, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz
18 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündemBodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan "Gelmeyin" çağrısı - HABERLER

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Evinizde kalın

16 Mart'tan itibaren okulların bir haftalık tatil edilmesi ile birlikte Bodrum'da ciddi bir nüfus artışı yaşandığını kaydeden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilçede sağlık hizmetlerinin yetersiz kalabileceğini belirterek vatandaşlara "Evinizde kalın" çağrısında bulundu

18.03.2020 - 09:02 | Güncelleme: ABONE OL
Ahmet Aras

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda okulların tatil edilmesinin ardından ilçede yazlığı olan vatandaşlara "Evinizde kalın" çağrısında bulundu.

Okullar tatil edildikten sonra tatil beldelerine gidilmesi ile ilgili bir algı oluştuğunu ve 16 Mart'ta bu yana Bodrum'da ciddi bir nüfus artışı yaşandığını kaydeden Aras, "Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen önleminizi alın ve evinizde kalın" ifadelerini kullandı.

17 YOĞUN BAKIM YATAĞI

Bodrum'da sağlık hizmetlerinin ilçenin nüfusuna göre dizayn edildiğini kaydeden Aras, "Mevcut durumun kötüye gitmesi ve ani nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalabilir. Bodrum'da bulunan hastanelerde toplam 17 yoğun bakım yatağı var. Biz bu yatakları mevcut nüfusumuza göre bile yetersiz görüyoruz" dedi. Aras, mesajını şu ifadelerle bitirdi: "Misafirlerimizden ricam, herkesin bu dönemde evinde kalması, kendi sağlığı ve halk sağlığı için önlemlerini almasıdır. Bu bir kısıtlama değil, önemli bir temennidir."

MEKANLAR TEDBİREN KAPALI

İçişleri Bakanlığı, Pazartesi akşamı yayınladığı genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan ve düğün salonu, çalgılı ve müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Chloe Loughnan'a koronavirüs şoku! İtalya'da mahsur kaldı
Chloe Loughnan'a koronavirüs şoku! İtalya'da mahsur kaldı
Liste günden güne yayılıyor! Dünyaca ünlü iki isim de yakalandı
Liste günden güne yayılıyor! Dünyaca ünlü iki isim de yakalandı
Virüs için önlem almıştı... Muhabir canlı yayında bayıldı
Virüs için önlem almıştı... Muhabir canlı yayında bayıldı
Koronavirüsün merkez üssünden inanılmaz haber!
Koronavirüsün merkez üssünden inanılmaz haber!
NBA'de vaka sayısı 7 oldu!
NBA'de vaka sayısı 7 oldu!
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 20ye yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 20ye yükseldi
Hastanelerde yeni önlemler
Hastanelerde yeni önlemler
İsrailli iki bakanda koronavirüs şüphesi
İsrailli iki bakanda koronavirüs şüphesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X