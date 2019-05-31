Tüm birimlere talimat gitti

Bodrum Belediyesi'nin tüm birimleri Ramazan Bayramı öncesinde alarma geçti. Bodrum'u bayrama ve sezona hazırlamak için gece gündüz çalışan ekipler, bir taraftan yol, sahil, yeşil alanlarda gerekli uygulamaları yaparken, bir taraftan da çözüm merkezi ve muhtarlıklar aracılığıyla gelen şikayet ve taleplere müdahale ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Bitez, Konacık ve Ortakent'te sokaklarda ve Hortma Caddesi'nde yol çalışmaları devam ederken, Üniversite Caddesi bölgesindeki seyir tepesine beton piknik masaları yerleştiriliyor. Bodrum Yarımadası'nın her mahallesinde iskele ve sahil yürüyüş yolları onarımdan geçerken, bazı yollarda yama asfalt, bazılarında ise asfalt döküm çalışmaları yapılıyor, kaldırım, parke ve bordürler döşeniyor.

Belediye Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü de tam kadro çalışmalara devam ediyor. Bir taraftan Belediye çözüm masasına ulaştırılan şikayetler değerlendirilerek incelemeye alınırken, diğer taraftan da görüntü ve gürültü kirliliği yaratan işyerleri ve evlere müdahalede bulunuluyor. Sezona hazırlanan bazı plaj işletmelerinin sahillere döktüğü kumlarla ilgili gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, son bir hafta içinde Gümüşlük ve Küdür'de incelemelerde bulundu. Yalıkavak Küdür'deki bir işletmenin deniz kirliliğine neden olan kum dökme uygulaması Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirildi. Ekipler aynı zamanda inşaat sezonundan kalan hafriyat ve moloz kalıntılarını da temizlemeye başladı.

Öte yandan Belediye plajlarında başlatılan hasır şemsiye uygulaması, Bitez sahilinde devam etti. Bitez'de Özgür Plaj ve halk plajı kullanıma hazır hale getirilirken, Kumbahçe plajı yürüyüş yolunun yapımına da hız verildi.

Turizm sezonunun ilk başladığı bölgelerden olan Gümbet’te de bayram hazırlıkları aralıksız sürüyor. Başkan Aras’ın talimatıyla Gümbet sokaklarında düzenleme çalışmaları yapılırken, iki otel arasında kalan ve 20 yıldır kapalı olan bir sokak yeniden hayat buluyor.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yarımada genelindeki tüm yeşil alan ve çocuk parklarında ot temizliği, ağaç budama, sulama çalışmalarını sürdürüyor. Ortakent, Umurça, Kumbahçe, Turgutreis, Mumcular, Bodrum Merkez, Gündoğan ve Yalıkavak'taki parklarda kırılan oyuncaklar ve spor aletleri yenileriyle değiştirilirken, kavşaklarda da düzenleme yapılıyor. Destek Hizmetleri ekipleri ise kış boyunca yıpranan köprülerin bakım ve boyama işlemini gerçekleştiriyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ise hem çarşı merkezlerinde hem de ören yerlerinde mesai yapıyor. Myndos Kapısı başta olmak üzere, antik kent yerleşim alanlarında temizlik, sulama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Bodrum Hilmi Uran Meydanı'ndaki kilisenin içinde ve çevresinde kurulan tezgahlar kaldırılarak, kilisenin ihtişamı ortaya çıkarıldı. Bodrum Belediyesi, kilisenin aydınlatması için de bir proje hazırlığına başladı.

Bodrum'da Belediye tarafından başlatılan bayram hazırlıklarına, esnaflar da ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyor. Çarşı merkezlerinde esnafların Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın işgaliye, vitrin ve tabela kirliliği konusundaki uyarılarını dikkate alarak kendi işyerlerine yönelik düzenleme çalışmaları yapmaya başladıkları gözleniyor. Bodrum'un merkez çarşısı Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf, yürüyüş yoluna taşan teşhir standı, tezgah ve tabelalarını belirlenen mesafelere çekmeye başladı. Sahillerdeki işgallerle ilgili yapılan ihbar ve şikayetlere de yetişmeye çalışan Belediye ekipleri, gerekli denetim ve kontrolleri yaparak ihlalde bulunan işyerlerini uyarıyor.