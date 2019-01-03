Yaklaşan yerel seçimler öncesinde partilerde hareketlilik devam ediyor. Bugün toplanan CHP MYK'dan (Merkez Yönetim Kurulu) Bodrum ve Marmaris belediye başkan adayları için karar çıktı.



YARIN PARTİ MECLİSİ'NDE OYLANACAK



MYK'da alınan karara göre; Bodrum Belediye Başkanı adayı olarak Mehmet Kocadon, Marmaris Belediye Başkanı adayı olarak da Mehmet Oktay belirlendi. MYK'dan çıkan bu iki isim yarın toplanacak PM'de (Parti Meclisi) oylanacak...