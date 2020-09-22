Bodrum'a gelen dönmedi, nüfus 400 bine çıktı

İHA

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından Bodrum’da ikinci konutları olan yazlıkçılar ilçeye akın etmeye başlamıştı. Nisan ayında gelmeye başlayan yazlıkçılarla beraber 175 bin nüfusa sahip olan Bodrum’un nüfusu yaklaşık 400 bin olmuştu. Tatil siteleri erkenden açılmış ve salgının hızla yayıldığı büyükşehirlerden Bodrum’a göç başlamıştı.

"KIŞ NÜFUSU 400 BİN"

İlkbahar aylarında Bodrum’a gelen yazlıkçılar sonbahar olmasına rağmen Bodrum’u terk etmedi. Trafik yoğunluğu, sahil yoğunluğu geçen yıl eylül ayına göre 2’katına çıktı. Birçok yazlıkçının ise Korona virüs salgını bitene kadar Bodrum’daki evlerinde yaşayacakları öğrenildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaz sezonunda salgından fazla etkilenmediklerini ifade ederek, “Yaz sezonunu çok iyi bir şekilde geçirdik. Türkiye’nin bir çok yerinde vakalar artarken Bodrum’da vaka ya hiç olmadı bazen de stabil kaldı. Bundan sonra da gerekli önlemleri alarak Bodrum’un güvenli bir kent olarak kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle son dönemde yaz dönemiyle de birlikte artan nüfusa göre yaptığımız denetimlerde sosyal mesafe kuralları, maske ve hijyen kurallarının hepsi bizim gözetimimiz altında tutuldu. Plajlarda, Pazar yerlerinde, sosyal alanlarda, işletmelerde büyük çaplı denetimler yaptık. Bulaşma riskini önlemek için bizim üzerimize düşen önlemleri aldık” dedi.

"KIŞ NÜFUSU 2 KATINA ÇIKTI"

Aras Bodrum’da kış nüfusunun 2 katına çıkacağını belirterek, “Uzaktan eğitiminde şu anda gündemde olmasıyla beraber Bodrum’a gelen nüfusun çok fazlada gitmeyeceği tahmin ediyoruz. 2’nci konut sahiplerinin ana kentlere dönmeyip Bodrum’da kalmaya devam edeceklerini görüyoruz. Bizim araştırmalarımızla beraber, 2’inci konut sahiplerinin geri dönmemesiyle birlikte oluşacak nüfus 350 ila 400 bine çıkıyor. Bizim normalde 176 bin 500 nüfusa hitap ediyoruz. Şu anda görünen o ki 2 kat bir nüfusla karşı karşıya kalacağız kış boyunca. Bunun için tabi ki önlemlerimizi alacağız” şeklinde konuştu.

"BODRUM'U SEVENLER NÜFUSLARINI BODRUM'A ALDIRSIN"

Bodrum’da kalacak olanlar için nüfuslarını Bodrum’a aldırmalarını rica eden Aras, “Yazlık beldelerin kış nüfusuna göre ödeneklerini aldıklarını, devletten gelen payın nüfusa göre olduğunu değerlendirirseniz. 176 bin 500 nüfusuna göre alınan bu payların 400 bin nüfusa göre harcanacağı da burada bir gerçektir. Bunun için ya ekstra desteklenmemiz lazım, yada Bodrum’da yaşayacak olan 176 bin dışındaki vatandaşlarımızda Bodrum’a kayıt olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bodrum’u seviyorsan Bodrumlu ol diye her mecrada söylüyoruz. Buraya kayıt olmaları istememizin sebebi ise gerçek nüfusunuzu yansıta bilirsek Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK'te o zaman bizim genel bütçeden alacağımız pay artacaktır” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK FİRMALAR KAYITLARINI BODRUM'A ALDIRSIN"

Büyük firmaların sadece Bodrum’da şubeleri olduğunu ve bunun Bodrum ekonomisini etkilediğini sözlerine ekleyen Ahmet Aras “Bodrum çok önemli bir turizm merkezi aynı zamanda çok büyük bir ekonominin de döndüğü bir alan burada da faaliyet gösteren şirketlerin birçoğunun merkezi Büyükşehirlerde İstanbul ve Ankara’da hep burada şube olarak faaliyet gösteriyorlar. Büyük oteller, yatırımcılar ve inşaat firmaları bu şekilde. Burada kayıtlı olan şirketlerde var ama bunun önemli bir kısmı ana kentlerde. O firmalarında burada ticaret odasına kayıt yaptırmaları vergilerini bur da ödemeleri burada kazandıkları gelirden Bodrum’a da pay bırakmaları doğru olur diye düşünüyorum” dedi.

Öte yandan nüfusu 400 bine yaklaşan Bodrum birçok ilin nüfusunu da geride bırakmış oldu.