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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen: Bireysel olarak Beşiktaş'tan zayıfız - Futbol Haberleri

        Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen: Bireysel olarak Beşiktaş'tan zayıfız

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın büyük bir takım olduğunu belirten Knutsen, "Bireysel olarak bizim oyuncularımız Beşiktaş'tan biraz zayıf ama takım oyunu oynarsak yarınki maçı iyi oynayacağımızı ve başarının geleceğini düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:51
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        "Bireysel olarak Beşiktaş'tan zayıfız"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Beşiktaş'la karşılaşacak Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, oyuncu kalitesi olarak siyah-beyazlı ekip karşısında takım oyunlarını sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

        Maçın oynanacağı Aspmyra Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Knutsen, "Evimizde oynayacağımız maçta elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu sezon ligde şampiyon olduk. Elimizden geldiğince maça hazır olmaya çalıştık ve yarınki maç için hazırız. İki takım için de Avrupa çok önemli. Geçen seneki Beşiktaş ile Bodo/Glimt arasında birçok benzerlik var. Beşiktaş'ın son derece iyi bireysel futbolcuları var ve takım oyunu oynuyorlar. Bizim takımımızın yarın Beşiktaş'ı yenebilmesi için iyi bir seviyede oynaması lazım. Bireysel olarak bizim oyuncularımız Beşiktaş'tan biraz zayıf ama takım oyunu oynarsak yarınki maçı iyi oynayacağımızı ve başarının geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

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        Beşiktaş'ın son zamanlarda yaşadığı idari durumun kendilerini ilgilendirmediğini söyleyen Knutsen, "Beşiktaş gibi takımlar büyük ve etkileyici ekipler. Onlara karşı oynarken farklı oynamaya çalışıyoruz. Manchester United ile oynadık. Onların da yeni bir teknik direktörü vardı. Bizim için Bodo/Glimt'in oynadığı bir futbol mantalitesi var. Bunu her defasında sahaya yansıtıp aynı açlık, tempo ve uyumla oynadığımız sürece devam edeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş'ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson ile ilgili de konuşan Knutsen, "Svensson çok iyi bir insan. Büyük bir yıldız olmamasına rağmen çok iyi çalışıyor. Hem Norveç ve hem kendi takımı için örnek bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Daha iyi olmak için daha çok çalışması gerektiğini biliyor. Birçok yeni oyuncu örnek bir oyuncu olacaktır. Türk futbolu Svensson gibi futbolcuları alırsa futbol kalitesinin artacağına yüzde yüz eminim." değerlendirmesinde bulundu.

        Knutsen, Brann takımının teknik direktörlüğü için adının geçtiği yönündeki bir soruya, "Ben şu an Bodo/Glimt için çalışıyorum ve 2025 için programımızı sürdürüyoruz. Şu anki düşüncemiz yarınki karşılaşma." diye cevap verdi.

        GUNDERSEN: İYİ ÇALIŞTIK

        Basın toplantısında konuşan takımın savunma oyuncusu Jostein Gundersen ise şunları söyledi:

        "Bu sezon evimizdeki son maçımızı oynayacağız. Bütün yıl boyunca yaptığımız gibi en iyi şekilde performansımızı sahaya yansıtmayı planlıyoruz. İyi çalıştık ve yarınki maça hazırlığımız iyi durumda. Bu hafta şampiyon olduk ama bunun maça bir etkisi olacağını sanmıyoruz. Yarın alacağımız bir galibiyet play-off için önemli. Yarınki maçtan ziyade önümüzde ocak ve şubat ayları da var. Hem yarına hem de önümüzdeki iki aya hazır olmaya çalışıyoruz. Svensson son derece iyi bir oyuncu. Kendisini Rosenborg'dan tanıyorum. Dayanıklı ve çok iyi bir oyuncu. Kendisine saygımız çok büyük, yarın kendisine karşı oynamaktan zevk alacağız."

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