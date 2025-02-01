Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçı gelirini Gazze’ye bağışlayacak!

Norveç ekibi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında sahasında Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları maçta elde edilen bilet gelirlerinin Gazze’ye bağışlandığını açıkladı.

Alle de ordinære billettinntektene fra hjemmekampen mot Maccabi Tel Aviv, vil vi donere til Røde kors og øremerke hjelpearbeid på Gazastripen. Det utgjør NOK 735 000,- og doneres fra oss alle. Les brev fra daglig leder og styreleder her 👇💛https://t.co/SI5yoIrGzv — FK Bodø/Glimt | Seriemester 2024 🏆 (@Glimt) January 31, 2025

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Konuyla ilgili yapılan Bodo/Glimt sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel Aviv’e karşı oynanan maçın tüm geliri olan 735 bin Norveç Kronu ile Gazze’de yardım çalışmalarına destek olacağız" ifadelerine yer verildi.