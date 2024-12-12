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        Haberler Bilgi Spor BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı canlı izle (BJK Avrupa maçı şifresiz izle)

        Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Avrupa Ligi Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı şifresiz izle

        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, Bodo/Glimt ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, kritik mücadele öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor. Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ile Ciro İmmobile, Bodo'ya karşı forma giyemeyecek. Rashica, sarı kart cezalısı Masuaku ve UEFA listesine adı yazılmayan Alex Oxlade-Chamberlain de karşılaşmada görev yapamayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ''Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı canlı izle'', ''BJK Avrupa maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı canlı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 15:30 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:31
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        • 1

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı ekibin savunma hattında önemli eksiklikler bulunuyor. Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ile Ciro İmmobile, karşılaşmada forma giyemeyecek. Rashica’nın yanı sıra sarı kart cezalısı Masuaku Bodo’ya karşı forma giyemeyecek. Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadığı için görev yapamayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı canlı izle araştırmalarına başladı. BJK Avrupa maçı şifresiz izle ekranı TRT 1 olarak belirlendi. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı canlı izle…

        • 2

          BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

          Bodo/Glimt Beşiktaş maçı, 12 Aralık Perşembe bugün TSİ 23:00’te başlayacak.

        • 3

          BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Aspmyra Stadı'nda oynanacak maç, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

          Müsabakayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

        • 4

          BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11’LER

          BODO/GLIMT: Haykin, Björtuft, Wembangomo, Gundersen, Bjorkan, Berg, Fet, Evjen, Zinckernagel, Helmersen, Hauge

          BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Bakhtiyor, Emirhan, Salih, Musrati, Rafa, Gedson, Muçi, Semih

        • 5

          BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE KANALI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla BJK Avrupa maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 6

          TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

          TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

          Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        • 7

          UYDU: Türksat 4A

          Frekans: 11794

          Polarizasyon: V (Dikey)

          Sembol Oranı 30000

          FEC: ¾

          Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

          D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

          D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

          Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

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