Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı ekibin savunma hattında önemli eksiklikler bulunuyor. Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ile Ciro İmmobile, karşılaşmada forma giyemeyecek. Rashica’nın yanı sıra sarı kart cezalısı Masuaku Bodo’ya karşı forma giyemeyecek. Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadığı için görev yapamayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı canlı izle araştırmalarına başladı. BJK Avrupa maçı şifresiz izle ekranı TRT 1 olarak belirlendi. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı canlı izle…