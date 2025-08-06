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        Haberler Bilgi Yaşam Böbrek taşlarıyla savaşın anahtarı: Doğru beslenmede nelere dikkat edilmelidir?

        Böbrek taşlarıyla savaşın anahtarı: Doğru beslenmede nelere dikkat edilmelidir?

        Su içmeyi unutanlar, her gün et yiyenler ve aşırı çay tüketenler dikkat! Böbrek taşları sessizce ilerliyor ve sağlığınızı tehdit ediyor. Doğru beslenmeyle bu riski durdurmak mümkün! İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 06.08.2025 - 10:30
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        Böbrek taşlarına karşı sağlıklı yaşam rehberi
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        Sessiz ilerleyen ama can yakıcı olan böbrek taşlarına karşı bilinçli adımlar atmanın zamanı geldi.

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        BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN DOĞRU BESLENMEYLE TAŞ OLUŞUMUNA DUR DEYİN

        Yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen böbrekler, vücudun atık maddelerden arındırılmasında hayati rol oynar. Ancak böbrek taşları, bu önemli organlarımızı tehdit eden yaygın sağlık sorunlarından biridir. Taşların türüne göre uygulanacak özel beslenme planlarıyla hem taş oluşumu önlenebilir hem de mevcut taşlar kontrol altına alınabilir.

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        UYARI: Böbrek taşı oluşumu kişiye özeldir. Bu nedenle mutlaka doktor ve diyetisyen eşliğinde takip edilmeli, tedavi bireyselleştirilmelidir.

        BÖBREKLER NEDEN ÖNEMLİDİR?

        Böbrekler; fazla su, sodyum, potasyum, üre ve kreatinin gibi atıkları vücuttan uzaklaştırarak iç dengemizi korur. Aynı zamanda kan basıncını düzenler, kan hücresi üretimini destekleyen hormonlar salgılar, D vitamini üretimini sağlar ve kalsiyum-fosfor dengesini ayarlar.

        BÖBREK TAŞLARI NASIL OLUŞUR?

        Üriner sistemde biriken mineral tuzları zamanla taşlara dönüşür. En sık görülen böbrek taşı türleri:

        - %80 Kalsiyum oksalat taşları

        - %10 Strüvit taşları (magnezyum amonyum fosfat)

        - %5-10 Ürik asit taşları

        - %1 Sistin taşları

        SU TÜKETİMİ EN ÖNEMLİ SAVUNMA ARACI

        Bol su içmek, böbrek sağlığının temelini oluşturur. Günde 10-12 bardak sıvı tüketimi (en az 6 bardak su) idrar miktarını artırır, kimyasalların taş haline gelmeden vücuttan atılmasını sağlar. İdrarın açık sarı renkte ve kokusuz olması yeterli sıvı alımının göstergesidir.

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        BESLENMEYLE TAŞLARA DUR DİYEBİLİRSİNİZ

        TURUNÇGİLLERİ İHMAL ETMEYİN

        Portakal, limon ve limon suyu gibi turunçgiller taş oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

        KALSİYUM VE D VİTAMİNİNE ÖZEN GÖSTERİN

        Düşük kalsiyum alımı, vücuttaki oksalat seviyesini artırarak taş oluşumuna zemin hazırlar.

        Kalsiyum kaynakları: Süt, yoğurt, çökelek, koyu yeşil sebzeler, incir

        D vitamini kaynakları: Somon, sardalya, yumurta sarısı, peynir

        Günde 15 dakika güneşlenmek, D vitamini düzeyinizi destekler.

        HAYVANSAL PROTEİNİ SINIRLAYIN

        Fazla hayvansal protein tüketimi ürik asit üretimini artırır ve taş oluşumuna katkı sağlar. Proteini yoğurt, kurubaklagil gibi bitkisel kaynaklardan almaya özen gösterin.

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        OKSALATTAN ZENGİN BESİNLERİ AZALTIN

        Domates, bamya, ıspanak, fındık, çikolata gibi oksalat içeriği yüksek besinler böbrek taşı riskini artırır. Bu tür besinleri tüketecekseniz, yanında mutlaka kalsiyumdan zengin yoğurt veya peynirle birlikte tüketin.

        TUZU VE ALKOLÜ SINIRLAYIN

        Günlük tuz alımı bir silme çay kaşığını geçmemeli. Turşu ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Ayrıca alkol ve fazla çay/kahve tüketimi vücudu susuz bırakır, bu da taş riskini artırır.

        DÜZENLİ KONTROLLERİ İHMAL ETMEYİN

        Böbrek fonksiyonlarınızı belirli aralıklarla kontrol ettirin. Böbrek hastalığına yol açabilecek diğer sağlık sorunlarını da düzenli tedavi ettirin.

        SİGARADAN UZAK DURUN

        Sigara kullanımı, kronik böbrek hastalığı riskini artırır. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın.

        TAŞ TÜRÜNE GÖRE BESLENME ÖNERİLERİ

        KALSİYUM OKSALAT TAŞLARI

        - Oksalat içeriği yüksek besinleri sınırlayın.

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        - C vitamini takviyesi günlük 1000 mg’ı aşmamalı.

        - Günde 120-150 gramdan fazla et-tavuk-balık tüketilmemeli.

        ÜRİK ASİT TAŞLARI

        - Pürinden zengin gıdalar (sakatat, hamsi, sardalya, mantar, ıspanak vb.) azaltılmalı.

        - Günlük sadece bir pürinli besin tercih edilerek tüketilmeli.

        - Et yerine sebze, tam tahıllı besinler ve yoğurt öncelikli olmalı.

        - Şok diyetlerden kaçınılmalı, ideal kilo korunmalı.

        STRÜVİT TAŞLARI

        - Taşlar enfeksiyon kaynaklıdır; enfeksiyon tedavisi önceliklidir.

        - C vitamini alımı artırılmalı.

        - B1 ve B6 vitaminleri yeterince alınmalı.

        - Bol sıvı tüketimi ihmal edilmemeli.

        SİSTİN TAŞLARI

        - Metiyonin içeriği düşük beslenme (et, süt ürünlerini sınırlama) önerilir ancak uygulanması zordur.

        - İdrarın alkali hale gelmesi taşların çözülmesini sağlar. Bunun için sebze-meyve tüketimi artırılmalı.

        - Günde 2-3 porsiyon yoğurt gibi kalsiyum kaynakları ve 30 gram posa (sebzeler, meyveler, tam tahıllar, kabuklu yemişler) alınmalı.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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