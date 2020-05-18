Böbrekler; işlevi açısından en önemli organımızdır. Böbreklerin yaşadığı bir sorun nedeniyle oluşan ağrılar çok fazla ızdırap verirler. Özellikle böbrek taşı ve kum oluşması nedeniyle çekilen ağrılar dayanılmaz bir ağrıdır. Böbrek taşı böbreklerin içindeyken ağrı yapmaz ancak mesaneye doğru hareket etmeye başladığında aşırı bir sancı ve ağrı belirir. Bazı kişiler bu ağrıları ‘’öldüm, öldüm dirildim’’ şeklinde yorum yaparlar. Yani ne kadar büyük bir ağrı olduğunu anlatmaya çalışırlar.

Böbrek taşları; böbreğin içerisinde bazı maddelerin birikerek katılaşması sonucu meydana gelir. Bu taşlar kalsiyum oksalat taşları diye adlandırılır. Taşlar belli süre böbrekte kalır ya da büyüyerek mesaneye doğru hareket edebilirler. Böbrek taşları bulunduğu yere göre isimlendirilir; Pelvis taşı, Kalis taşı, Üreter taşı, Renal, Mesane taşı.

Böbrek Taşı Belirtileri Nelerdir?

Böbrek taşlarının ortaya çıkması ancak mesaneye doğru ilerlerken verdiği sancılarla ortaya çıkar. Böbrek taşı ağrıları, karın bölgesinde sırtın bele yakın kısmı olan yan taraflarda oluşur. Ağrıların artışı taşın büyüklüğüyle alakalı değildir. Küçük bir taş bile çok ağrı verebilmektedir.

Böbreklerde taş olmasının belirtilerinden birisi de; idrarın bulanık ve kokulu olmasıdır. Bazı durumlarda kan da görülebilmektedir.

Sık idrara çıkma ve sürekli idrar yapma isteği oluşur. Bu taşın mesaneye ilerlemesi nedeni ile ortaya çıkar; bazen idrarda yanmada meydana gelmektedir.

Böbrek taşı belirtilerinden sık rastlananı; mide de bulantı ve kusma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Böbrek taşı üst idrar yolunu tıkayabilir ve bu etkiyle enfeksiyon oluşabilmektedir. Bu da yan bölgede ağrıya neden olur. Böbrek taşında oluşan enfeksiyon hali ateş ve ishal de yapmaktadır.

Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer?

Öncelikle çok fazla su içmek gereklidir. Fazla su tüketimi taşların mesaneye taşınarak dışarı atılmasını sağlar.

Böbrek taşını düşürerek ağrıyı azaltmak için en çok bilinen yöntem limon ile zeytinyağı tüketimidir.

Ayrık otunun ve mısır püskülü; kaynatılarak günde bir bardak tüketilmesi de böbrek taşı ağrısını hafifletir ve taş düşürmede yardımcı olur.

Kiraz sapı çayı ile maydanoz da kaynatılır gün içerisinde tüketilmesi ağrıyı geçirmede yardımcıdır.

Biranın da içilmesi böbrek taşı ve kumu döktürdüğü rivayeti de vardır.

Bazı durumlarda böbreklerde taşın düşürülmesi ve ağrısının hafifletilmesi mümkün olmayabilir; o zaman bir uzman hekime giderek böbrekteki taşın kırdırılması ve ona göre bir tedavi uygulanması gerekebilir.