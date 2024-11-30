Böbrek kanseri vakalarında son yıllarda artış var!

“TÜMÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE TEDAVİ PLANI DEĞİŞİR"

Böbrek kanserinde tedavi yollarına dikkat çeken şu bilgileri paylaştı: “Böbrek kanserinde tedavinin hastalığın evresine, hastanın tıbbi özeliklerine, tümörün böbreğin içindeki konumu, büyüklüğü, derecesi ve farklı organlara yayılıp yayılmadığı gibi hastadan hastaya değişen farklı kriterlere göre planlandığını işaret eden Doç. Dr. Turgut, şunları söyledi: “Bunlarla birlikte, tümörün ameliyatla çıkarılmasının amaçlandığı cerrahi işlem, tedavide ilk sıra seçenektir. Küçük tümörlerde parsiyel nefrektomi denilen sadece tümörün ameliyatla çıkarılmasının amaçlandığı işlem tedavide ilk sıra seçenektir. Bu işlem, laparoskopik ya da robotik olarak yapılabilir. Cerrahi için uygun olmayan kimi hastalarda radyofrekans, ablasyon, kriyoterapi gibi yöntemlerde tümörün yok edilmesi de mümkün olabilir. Uzak organ metastazları bulunan hastalarda kanserli dokuları hedef alan ilaçlar ve kemoterapiler kullanılabilir. Daha ileri hastalıklarda ise hastanın yaşam kalitesinin artırılması ve semptomlarının gerilemesi adına radyoterapi ve renal arter embolizasyonu gibi işlemler yapılabilir.”