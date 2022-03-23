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Saget, ölümünden bir gece önce Orlando'da stand- up gösterisi sergilemişti. Ünlü yıldız, iki saat süren bu gösterinin ardından yaptığı bir öz çekimi de sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

Saget'in bir hayranı da öldüğü 9 Ocak 2022'de ünlü oyuncu ile selfie çektiği bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Saget, bu pozu verdikten birkaç saat sonra hayata veda etmişti.