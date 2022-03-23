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Bob Saget'in kaldığı otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

Bob Saget'in son nefesini verdiği otel odasının görüntüleri ortaya çıktı

Amerikan televizyon dizisi "Bizim Ev"deki bekar baba rolüyle tanınan komedyen ve oyuncu Bob Saget, 9 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Ünlü yıldızın son saatlerini geçirdiği otel odasının görüntüleri basına yansıdı

23.03.2022 - 18:07 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler yapım "Full House"un başrolündeki Bob Saget (65), 9 Ocak'ta Florida Orlando'da stand-up gösterisini tamamladıktan sonra döndüğü otel odasında yaşamını yitirmişti.

    Sadece ailesini değil hayranlarını da şoke ederek aniden ölen Saget'in, son saatlerini geçirdiği otel odasının görüntüleri ortaya çıktı. 

  • Bölgenin yerel güvenlik güçleri, ünlü oyuncunun hayata veda ettiği otel odasının fotoğraflarını paylaştı. Orange County Şerif Ofisi'nin yayınladığı görüntülerde, 4012 numaralı odada Bob Saget'den geriye kalanlar görülüyor. Şerif ofisi, Saget'in cansız bedeninin bulunma anına ait görüntüleri de gözler önüne serdi. 

  • Bob Saget'in hayatının son saatlerini geçirdiği odada bulunan yatak başı da görüntüler de dikkat çeken ayrıntılardan.

  • KIYAFETLERİ ASKIDA KALDI

    Orange County Şerif Ofisi'nin paylaştığı görüntülerde Bob Saget'in son saatlerini geçirdiği odanın bütün ayrıntılarını görmek mümkün. Otel odasında bir yuvarlak masa, dört tane sandalye ve bir kanepe de yer alıyor. Ünlü yıldızın askıda bulunan elbiseleri ise ertesi gün öğle saatlerinde otelden ayrılacak olan oyuncunun bavulunu toplama işini ertesi sabaha bıraktığını düşündürüyor.

  • Bob Saget'in otel odasındaki yarıdan fazlası dolu su bardağı da objektiflere yansıdı.

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