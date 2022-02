Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler yapım "Full House"un başrolündeki Bob Saget (65), 9 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

Saget'in, vefat etmeden iki ay önce önce "Bob Saget's Here For You" adlı podcast yayınında yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.