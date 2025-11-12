Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Bob Ross'un 'mutlu ağaç'lı tablolarına 600 bin dolar!

        'Mutlu ağaç'larıyla tanınan Bob Ross'un tabloları 600 bin dolara satıldı

        "Şuraya da küçük mutlu bir ağaç çizelim" sözleriyle tanınan televizyon efsanesi Bob Ross'a ait 3 tablo toplamda 600 bin doların üzerinde bir fiyata alıcı buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 12:14 Güncelleme: 12.11.2025 - 12:17
        Bob Ross'un 'mutlu ağaç'lı tablolarına 600 bin dolar!
        “Şuraya da küçük mutlu bir ağaç çizelim” sözleriyle akıllarda yer edinen ressam Bob Ross’a ait üç tablo, salı günü düzenlenen açık artırmada toplamda 600 bin doların üzerinde alıcı buldu. Satıştan elde edilen gelirin, bütçe kesintilerinden etkilenen kamu televizyonlarına aktarılacağı bildirildi.

        AP’nin haberine göre Los Angeles’taki Bonhams Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada, Ross’un 1993 yılında “The Joy of Painting” (Resim Sevinci) adlı programında tamamen canlı yayında yaptığı “Winter’s Peace” (Kış Huzuru) adlı tablo, telefonla katılan bir alıcı tarafından 318 bin dolara satın alındı.

        Ross’un yine 1993’te yaptığı bir diğer eseri, yemyeşil bir manzarayı betimleyen “Home in the Valley” (Vadideki Ev) adlı tablo 229 bin 100 dolara, “Cliffside” (Uçurum Kenarı) adlı tablo ise 114 bin 800 dolara alıcı buldu.

        Son fiyatlara müzayede evinin komisyon ücreti de dahil edildi. Alıcıların kimlikleri ise açıklanmadı.

        BAŞKA ESERLERİ DE AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK

        Ross’un üç eseri daha 27 Ocak’ta Massachusetts eyaletinin Marlborough kentindeki Bonhams Müzayede Evi’nde satışa sunulacak. Diğer tabloların ise New York ve Londra’da düzenlenecek müzayedelerde satışa çıkarılması planlanıyor.

        Satışlardan elde edilen tüm gelir, içerik sağlayıcısı American Public Television aracılığıyla yayın yapan kamu televizyonu istasyonlarına aktarılacak.

        Satışlar, Ross’un programı “The Joy of Painting”in yanı sıra “America’s Test Kitchen”, “Julia Child’s French Chef Classics” ve “This Old House” gibi popüler programların yayın haklarını karşılamakta zorlanan küçük kamu televizyonlarına destek sağlamayı hedefliyor.

        ABD’de Kongre, Donald Trump yönetiminin talebi doğrultusunda, kamu yayıncılığına ayrılan 1,1 milyar dolarlık bütçeyi iptal etmişti.

        KÜÇÜK MUTLU BULUTLAR, MUTLU KAZALAR SÖZLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

        Kıvırcık saçları ve sıcak kişiliğiyle tanınan Bob Ross, kanser nedeniyle 1995 yılında, 52 yaşında hayatını kaybetti.

        Eski bir Hava Kuvvetleri eğitmeni olan Ross, 11 yıl boyunca ekranlarda yer alan “The Joy of Painting” programıyla sakin üslubu, cesaretlendirici sözleri ve “mutlu küçük bulutlar” ya da “mutlu kazalar” ifadeleriyle izleyicilerin gönlünde yer edindi.

        Sanatçı, ölümünden sonraki yıllarda popülaritesini daha da artırdı. Özellikle COVID-19 salgını döneminde programları yeniden geniş izleyici kitlesine ulaştı.

        #Bob Ross
        #şuraya küçük mutlu bir ağaç çizelim
