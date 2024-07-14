BMW'nin Macaristan fabrikasının inşası Togg referansıyla Türk firmasına emanet

ürkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Bursa'daki fabrikasını inşa eden Türk firması, bu projenin referansıyla dünya devi BMW'nin Macaristan'da kuracağı fabrikanın yapımında görev üstlendi.

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Bursa'daki Togg fabrikasının yapımından Macaristan'da fabrika inşasına uzanan süreci anlattı.

Firma olarak Togg'un üretiminin yapılacağı fabrika için açılan ihaleyi güçlü bir teklifle kazandıklarını belirten Arıoğlu, yoğun çalışmayla Gemlik'teki fabrikanın üretime başladığını hatırlattı.

Arıoğlu, buradaki çalışmanın kendileri için önemli bir referans olduğuna dikkati çekerek, bu sayede dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden BMW'nin Macaristan'da kuracağı fabrikanın yapım ihalesine katıldıklarını söyledi.

Bunun için Temmuz 2022'de BMW yetkililerini, Togg fabrikasını gezmeye davet ettiklerini ifade eden Arıoğlu, şöyle konuştu: "Togg fabrikası şantiyesini gören BMW yetkilileri, Yapı Merkezinin kalite ve hız anlamında hedeflerini rahatlıkla karşılayacağını görerek, Avrupalı firmaların çoğunlukta olduğu birçok grubun katıldığı 'BMW Debrecen Elektrikli Otomobil Fabrikası Projesi'nin müteahhidi olarak bizi tercih etti. Böylece Türkiye'mizin gururu Togg'un referansıyla ihalesini kazandığımız BMW'nin Macaristan'daki fabrikasının yapımını bu yıl sonuna kadar tamamlamayı, 2025'te de üretime başlatmayı hedefliyoruz."

"PROJE, ULUSLARARASI ARENADA DA REFERANS OLACAK"

"Projeyle Macaristan'ın Avrupa'nın elektrikli otomobil üretim pazarında güçlü bir pozisyona taşınmasına destek oluyoruz." diyen Arıoğlu, bir Türk şirketinin bu tip projelerde görev üstlenmesi ve işlerini başarıyla tamamlamasının Türk müteahhitliğinin adının duyulması için de uluslararası arenada referans olacağını anlattı.

Arıoğlu, projenin gelecekte üstlenilecek işlere de yansıyacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapı Merkezi tarafından önce yerli ve milli otomobil markamız Togg'un fabrikası, ardından dünya genelinde tanınan öncü otomobil üreticilerinden BMW'nin otomobil fabrikasının inşasının üstlenilmesi, benzer yatırımcılarla olası iş fırsatları yakalanması açısından büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, BMW dışında dünyaca ünlü 4 büyük otomobil üreticisi firmanın yapacağı yatırımlarla ilgili bir süredir sıcak temaslarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde övünç duyulacak yeni haberlerin duyurulması çok yakın. Macaristan'daki projenin bir diğer önemi ise babam merhum Ersin Arıoğlu'nun çizdiği rota doğrultusunda Slovenya'daki projelerden sonra Avrupa'da bu işin üstlenilmesidir."

Arıoğlu, söz konusu projenin, 100'üncü yılı kutlanan Macar-Türk Dostluk Anlaşması açısından da Macaristan'ın ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirterek, bir Türk firması olarak bundan mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi. olduğunu kaydetti.