Alman otomotiv devi BMW, 4 yıldır firmanın CEO'luğunu yürüten Harald Krüger'in gelecek yıl bitecek kontratını yenilemeyeceğini açıkladı. 27 yıldır BMW'de çalışan Krüger konuyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada tüm çalışanlara teşekkür ederek "Son yıllarda otomotiv endüstrisi büyük değişimlerle şekilleniyor. Bu değişimler önceki 30 yılda yaşanmayan bir dönüşümün yaşanmasına yol açtı" ifadelerini kullandı.

Krüger´in 2020 yılında kontratı sona erene dek görevini sürdüreceği belirtilirken, BMW Denetleme Kurulu Başkanı Dr Norbert Reithofer´ın, Krüger´ın yerini alacak kişiye yönelik çalışmaları yönetim kurulunun 18 Temmuz´daki toplantısında gündeme getireceği vurgulandı.

RAKİBİ DAIMLER İLE İŞBİRLİĞİNE GİTTİ

Krüger'in bahsettiği gibi elektrikli araçların yükselişi ve teknoloji firmalarının sürücüsüz araçlar alanında yaptığı çalışmalar sebebiyle otomotivde büyük bir değişim yaşanıyor. Söz konusu değişimlere ayak uydurabilmek için geçtiğimiz aylarda 'iki ezeli rakip' BMW ve Daimler otonom araç alanında işbirliğine gittiklerini duyurdu. Ayrıca iki firmanın araç paylaşım hizmetleri, elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulması gibi yenilikçi alanlarda çalışmak üzere ortak bir girişim kuracakları ve bu girişim için 1 milyar dolarlık yatırım yapacakları açıklandı. Yapılan açıklamalara göre görevi bırakma kararını alan kişi öncelikli olarak Krüger olsa da Alman basını bir süredir CEO'nun görevine uzun süre devam etmeyeceğini iddia ediyordu.

SEMBOLİK GÖREV VERİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Alman haber ajansı Handelsblatt 18 Temmuz'da toplanacak BMW Denetleme Kurulu'nun, söz konusu toplantıda Krüger'le devam etmeme kararı alacağını yazmıştı. Handelsblatt'ın haberinde Krüger'e firma için verdiği emeklere saygıdan sembolik bir görev verileceği iddia edildi. Ancak Krüger bugün yaptığı açıklamada iş hayatında yeni bir sayfa açacağını vurguladı.

ELLERİYLE İNŞA ETTİĞİ YERDE KOVACAKLARDI

18 Temmuz'da BMW'nin ABD'de bulunan Spartanburg tesisinde toplanacak Denetim Kurulu yeni CEO'nun kim olacağına karar verecek. Bugün, BMW'nin en büyük üretim tesisi olan Spartanburg, Krüger için büyük anlam taşıyor. Krüger, genç bir mühendis olarak söz konusun tesisin inşaat sürecinden itibaren kuruluşunda önemli bir rol oynadı. Buradaki başarıları üzerine inşa ettiği kariyeri kendisini firmanın en üst noktasına taşıdı. Alman basını geçen hafta buradaki toplantıda BMW Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Fröhlich'in yeni CEO olarak açıklanacağını iddia etmişti. Klaus Fröhlich şimdi en güçlü yeni CEO adayı olarak gösteriliyor. Fröhlich 1987'den beri BMW'de çalışıyor.

10 YIL SONRA İLK KEZ ZARAR ETTİ

Yılın ilk çeyreğinde BMW 10 yıl sonra ilk kez ana otomotiv işinde zarar ettiğini açıkladı. Firmanın oto satışlarındaki geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 düşüşle 1.1 milyar euroya geriledi. 7 Mayıs'ta BMW'den sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada artan teknoloji yatırımlarının ve bazı pazarlardaki fiyat rekabetinin firmanın kârlılığını düşürdüğü ifade edildi. Bunun yanında Alman üretici çeşitli modellerin rafa kaldırılmasını ve geliştirme süreçlerinin kısaltılması gibi önlemleri kapsayan 12 milyar euroluk yeni bir tasarruf paketi açıkladı.