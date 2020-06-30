BMGK'den Etiyopya Mısır ve Sudan'a baraj sorununu "diyalog" ile çözme çağrısı

BM Güvenlik Konseyi, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı yüzünden söz konusu üç ülke arasında yaşanan anlaşmazlığı görüşmek için video konferans yoluyla toplandı.
BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo gerekli siyasi irade ortaya koyulduğu sürece tüm tarafların görüş ayrılıklarının üstesinden gelebileceğini ve bir anlaşmaya varabileceğini söyledi.
15 üyeli konsey ise Etiyopya, Mısır ve Sudan'ın baraj krizini diyalog ve müzakereler ile Afrika Birliği'nin yardımıyla çözmesi çağrısı yaptı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, üç ülkenin çıkarlarını da dikkate alan ''dengeli ve eşitlikçi'' bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirterek, taraflara anlaşmayı baltalayacak her türlü eylemden kaçınmaları çağrısında bulundu.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ise Etiyopya'nın Mısır ve Sudan ile ortak bir anlaşmaya varmadan tek taraflı bir adım atarak barajı doldurma girişiminin halihazırda sorunlu bölgede gerginliği daha da artıracağı ve Mısır ve Sudan'da milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atacağı uyarısı yaptı.
Etiyopya'nın BM Daimi Temsilcisi Taye Atske Selassie Amde ise Mısır ve Sudan'ın baraj sorununu BM Güvenlik Konseyi'ne taşımasını eleştirerek, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve karşılıklı yarar sağlanacak bir anlaşmanın yakın olduğunu söyledi.
- Hedasi Barajı anlaşmazlığı
Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.
Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kollarından Mavil Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili son olarak bu ay Sudan arabuluculuğunda başlatılan ve bir hafta süren müzakereler, Mısır ile Etiyopya taraflarının uzlaşmasız ve birbirlerini suçlayan tavrı nedeniyle 18 Haziran'da sona ermiş, Kahire yönetimi, ertesi gün Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.
Birleşmiş Milletler, 21 Haziran Pazar günü, Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmelerini istemişti.
Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!