BM'den dinozorlu iklim krizi mesajı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP), fosil yakıtların insanlar ve çevre üzerindeki etkilerine ve iklim felaketine dikkat çekmek için "Yok Oluşu Seçme" adlı bir kampanya başlattı.
UNDP, kampanya kapsamında dinozorlu bir kısa film yayınladı. Kısa filmde nesli tükenen bir dinozorun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na (BMGK) katılarak, kürsüde konuşma yaptığı görülüyor. Dinozor, izleyicilerin korku dolu bakışları arasında yaptığı konuşmada, "Yok oluş hakkında bir şeyler biliyorum ve size anlatmama izin verin. Bariz olan şu ki, yok olmak kötü bir şey. Kendi kendini yok etmek ise 70 milyon yılda duyduğum en saçma şey" diyor. Dinozorların yok oluşunu açıklayan popüler bir teoriye atıfta bulunan dinozor, “En azından bizim asteroidimiz vardı, sizin mazeretiniz ne?” diye soruyor.
"İklim felaketiyle karşı karşıyasınız, yine de her yıl hükümetler yüzlerce milyarlık kamu fonunu fosil yakıt finansmanları için harcıyor. Bu parayla yapabileceğiniz tüm o diğer şeyleri düşünün. Dünyanın her yerinde çok sayıda insan yoksulluk içinde yaşıyor. Onlara yardım etmenin, türünüzün yok olması için harcama yapmaktan daha mantıklı olacağını düşünmüyor musunuz?" diyen dinozor, dünya liderlerine mazeret üretmeyi bırakıp değişiklikler yapmaya başlamanın zamanının geldiğini söylüyor.
Dinozor son olarak fosil yakıtlardan uzak durulması çağrısında bulunarak, "Şu anda büyük bir fırsata sahipsiniz, ekonomilerinizi yeniden inşa edin. İnsanlığın en büyük şansı bu. İşte benim çılgın fikrim şu: Yok oluşu seçmeyin" diyor.
BMGK salonunda CGI tekniğiyle oluşturulan görüntüler kullanılarak yapılan ilk film olma özelliğini taşıyan kısa film, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Öte yandan kampanyanın parçası olarak yayınlanan UNDP araştırması, sadece fosil yakıtları sübvanse etmek için yılda 423 milyar dolar harcandığını ve bu miktarın dünya genelinde her kişi için en az bir doz Covid-19 aşısını karşılamaya yeteceğini veya aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak için gereken yıllık harcamanın üç katına denk geldiğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre yoksul ülkelere iklim kriziyle mücadele için gerekli her 1 dolara karşılık petrol ve kömür gibi fosil yakıtların finansmanına 4 dolar harcanıyor.
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