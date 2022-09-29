BM'den Rusya'ya: Referandumlar yasal değil

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BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'nın dört bölgesinde gerçekleştirilen sözde referandumların ardından Rusya'nın bu bölgeleri topraklarına kattığını duyurmasının ardından bir açıklama yaptı.

Guterres, "Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakına yönelik herhangi bir kararın yasal bir değeri olmayacak ve kınanmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, Rusya'nın dört Ukrayna bölgesini ilhak etme planlarını sürdürmesi halinde, bölgede barış umutlarını tehlikeye atacak "tehlikeli bir tırmanış" olacağı konusunda uyardı.

UKRAYNA: PUTİN'LE KONUŞMANIN MANASI YOK

Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki Ukrayna konulu toplantıya çevrimiçi bağlantı yoluyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk’taki sözde referandum sonuçlarını tanıması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacak bir şeyinin olmadığını aktarmıştı.

Zelenskiy, referandumları Kırım'ın ilhak edilmesi sürecine benzeterek, "Rusya'nın düzmece referandumları normal olarak görmesi, Kırım senaryosu ile Ukrayna topraklarını ilhak etme girişimi, Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir. İlhak, onu tüm insanlığa karşı getiren harekettir. Artık dünyanın her ülkesinden böyle bir mesaja ihtiyaç var" demişti.

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