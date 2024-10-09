BM: Netanyahu'nun Lübnan videosu ülkede tehdit olarak algılandı

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert ve BM'nin Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, Beyrut'tan video konferans yöntemiyle gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hennis-Plasschaert, Lübnan'ın korkunç boyutlarda bir ihtilaf ve insani krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Acımasız bombardımanın Lübnan'da günlük hayatın parçası haline geldiğine işaret eden Hennis-Plasschaert, 2 binden fazla kişinin öldürüldüğünü ve binlerce kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Hennis-Plasschaert, 7 Ekim'in İsrail'in "tehdit algısını tamamen değiştirdiğini" açıkça gösterdiğini belirterek, "Ancak şu da açık ki ölüm ve yıkımın sürmesi güvenliği beraberinde getirmez." değerlendirmesinde bulundu.

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Bu yolla kısa vadeli taktiksel kazanımlar ele etmenin mümkün olabileceğini söyleyen Hennis-Plasschaert, uzun vadeli stratejik hedeflerin ise zarar göreceğine işaret etti.

NETANYAHU'NUN LÜBNAN VİDEOSU

Netanyahu'nun "Lübnan halkına çektiği videodaki" ifadelerinin nasıl karşılandığına ilişkin ise Hennis-Plasschaert, "Tahmin edersiniz ki memnuniyetle karşılanmadı. Birçok insan tehdit olarak algıdı, endişe ve kaygıya neden oldu." dedi.

Hennis-Plasschaert, İsrail'in BM'nin ateşkes çağrısına uyup uymayacağına ilişkin ise bunun gerekli ancak kolay olmadığını dile getirdi.