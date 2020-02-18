18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Libya'nın başkenti Trablus'tan telekonferans yoluyla ülkedeki insan durum ve gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Libya İnsani Yardım Koordinatörü Yakub El Hillo, 6 milyon nüfuslu ülkede uzun süredir devam eden savaşın Libya'nın her kesiminden sivilleri daha önce hiç görülmemiş bir boyutta etkilediğini söyledi.
El Hillo, patlayıcı silahların sayısının artmasının çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yerinden edilmelere neden olduğunu belirterek, "Dünyadaki en fazla denetimsiz askeri mühimmatın olduğu Libya'da 150 bin ila 200 bin ton arasında denetimsiz silah bulunduğu tahmin ediliyor ve Libya, insansız hava araçları teknolojisinin kullanıldığı dünyanın en büyük tiyatrosu haline geldi." ifadelerini kullandı.
''BAE, ÇİN ÜRETİMİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI FİNANSE EDİYOR''
Başkent Trablus'un ''düşmemesi'' için Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükumeti'ne destek verdiğini belirten El Hillo, ''General Halife Hafter'e ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Rusya ya da iddia edilen Rus şirketleri, Mısır ve diğer ülkeler destek veriyor ama aslında insansız hava araçlarını sağlayanlar BAE. BAE, Çin üretimi insansız hava araçlarını finanse ediyor. Ürdün'ün de General Hafter'e 6 insansız hava aracı sattığı belirtiliyor.'' değerlendirmesinde bulundu.
LİBYA'DA HER 4 KİŞİDEN BİRİ ÇATIŞMALARDAN ETKİLENİYOR
Libya'da her dört kişiden birinin çatışmalardan etkilendiğini, 345 bin kişinin yerinden edildiğini ve 900 bin kişinin insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğunu belirten El Hillo, Trablus'ta 115 bin öğrencinin ise çatışmalar nedeniyle kapanan okullarına gidemediğini söyledi.
El Hillo, siviller, hastaneler ve altyapıları hedef almanın savaş suçu teşkil edeceğini işaret ederek, "Libya'da bunlar yaşanıyor ve bu duruma son verilmesi gerek." diye konuştu.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor.
Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.
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