Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BM Güvenlik Konseyi, Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri görüşmek için acil toplanacak | Dış Haberler

        BM Güvenlik Konseyi, Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri görüşmek için acil toplanacak

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Fransa'nın talebiyle Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri ele almak üzere acil oturumla toplanma kararı aldı. Oturumun 2 Ekim'de TSİ 17.00'da gerçekleşeceği duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 23:29 Güncelleme: 01.10.2024 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan ve İsrail için acil oturum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri ele almak üzere acil oturumla toplanacağı bildirildi.

        Bugün BMGK dönem başkanlığını devralan İsviçre Daimi Temsilciliği, oturuma ilişkin açıklama yaptı.

        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        Haberi Görüntüle

        Açıklamada, BMGK acil oturumunun 2 Ekim'de TSİ 17.00'da gerçekleşeceği ifade edildi.

        Oturumun önce açık, daha sonra üye ülkeler arasında istişareler için kapalı formatta geçeceği belirtildi.

        Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.

        BMGK, Lübnan'daki durumu acil oturumla ele almak için 20 ve 24 Eylül'de de toplanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BMGK
        #lübnan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        Petrol ve altında 'füze' yükselişi
        Petrol ve altında 'füze' yükselişi
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        DEM Parti ile tokalaşma
        DEM Parti ile tokalaşma
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Habertürk Anasayfa