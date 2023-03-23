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Haberler Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan ayı mesajı

İslam dünyasında Ramazan ayı sevinci yaşanırken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, yayımladığı video mesajda, "Kutsal ay ramazandan feyz alarak herkes için daha adil ve eşit bir dünya inşa edelim" ifadesini kullandı

Giriş: 23.03.2023 - 03:35 | Güncelleme: ABONE OL
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan ayı mesajı
Guterres'ten ramazan ayı mesajı
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AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kutsal ay ramazandan feyz alarak herkes için daha adil ve eşit bir dünya inşa edelim." dedi.

Guterres, ramazan ayı vesilesiyle bir video mesaj yayımladı. AA'nın haberine göre; tüm dünyadaki Müslümanlara en içten dileklerini ileten Guterres, ramazanın tefekkür ve öğrenme ayı olduğunu kaydetti.

İnsanlığın bu ayda hoşgörü ve merhametle bir araya geldiğini belirten Guterres, BM'nin de misyonunun diyalog, birlik ve barışı yaymak olduğunu anımsattı.

Guterres, bu zor zamanlarda düşüncelerinin çatışma bölgesinde olanlar, yerlerinden edilenler ve acı çekenlerle olduğunu dile getirdi.

Ramazan ayında barış, karşılıklı saygı ve dayanışma çağrısında bulunduğunu belirten Guterres, "Kutsal ay ramazandan feyz alarak herkes için daha adil ve eşit bir dünya inşa edelim. Hayırlı ramazanlar." mesajını paylaştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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