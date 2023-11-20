BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki sivil can kaybı hiç olmadığı kadar yüksek

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki sivil can kaybı hiç olmadığı kadar yüksek

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BM Genel Sekreteri Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de çatışmaların sonlanmasının ardından oluşacak durumla ilgili bir hazırlık olup olmadığının sorulması üzerine Guterres, bunun için öncelikle mevcut durumun değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM YÖNÜNDE İLERLEMELİYİZ"

Guterres, insani ateşkes, yardımların kesintisiz erişimi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrılarını yineleyerek, "Bu trajediyi fırsata çevirmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Savaşın ardından kararlı ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde iki devletli çözüm yönünde ilerlememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Filistin Yönetimi'nin Gazze'de sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini düşündüğünü aktaran Guterres, "Ancak Filistin Yönetimi, İsrail tankları Gazze'deyken gelemez, bu yüzden uluslararası toplumun bir geçiş sürecine odaklanması gerekiyor." diye konuştu.

"FARKLI ÜLKELER VE KURULUŞLAR İŞBİRLİĞİ YAPMALI"

Guterres, "Gazze'de BM yönetiminde bir çözümün doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok taraflı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Farklı ülkeler ve kuruluşların işbirliği yapması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail için ABD'nin, Filistin için ise Arap ve bölge ülkelerinin güvenlik teminatlarının önemli olduğunu ifade eden Guterres, uluslararası toplumun geçiş sürecine bu çerçevede hazırlanması gerektiğini vurguladı.

"GAZZE'DE BİRKAÇ HAFTADA BİNLERCE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ"

Gazze'de olanları neden savaş suçu olarak nitelendirmediğinin sorulması üzerine Guterres, uluslararası insancıl hukuk ve sivillerin korunmasına yönelik ihlallere her zaman karşı çıktığını, ancak böyle bir yetkisi olmadığını söyledi.

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Guterres, "Ancak bence nitelendirmeden daha da önemlisi mevcut duruma odaklanmak." diyerek, "Gazze'de birkaç haftada binlerce çocuk öldürüldü. Bu önemli. Gazze'deki sivil can kaybı, ben Genel Sekreter olarak göreve başladığımdan bu yana daha önce hiçbir çatışmada görülmediği kadar yüksek." vurgusunu yaptı.

BM'nin her yıl çatışmada öldürülen çocukların raporunu yayımladığını anımsatan Guterres, şimdiye kadar en yüksek sayıların Taliban ve Suriye yönetimine ait olduğunu, hiçbirinin Gazze'deki kayıp kadar yüksek olmadığını kaydetti.

"4 BİN 600'DEN FAZLA ÇOK ÖLDÜRÜLDÜ"

BM Çocuk Hakları Komitesi, Gazze'deki savaşın daha önce hiç tanık olunmadığı bir vahşetle daha fazla çocuğun hayatına mal olduğunu belirterek, "Gazze'de sadece 5 haftada 4 bin 600'den fazla çocuk öldürüldü." ifadelerini kullandı.

BM Çocuk Hakları Komitesi, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Dünya genelinde her 5 çocuktan 1'inin silahlı çatışmaların olduğu bölgelerde yaşadığı belirtilen açıklamada, Dünya Çocuk Hakları Günü'nün hüzünlü bir ortamda kutlandığı ifade edildi.

Açıklamada, çatışma bölgeleri için "ateşkes" ve çocukların korunması için uluslararası insancıl hukukun temellerine dönüş çağrısı yapıldı.

BM Genel Kurulu'nun 1959'da Çocuk Hakları Bildirgesi ve 20 Kasım 1989'da da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi kabul ettiği hatırlatılan açıklamada, "Ancak 34 yıl sonra bugün çocuklar için yas günü haline geldi. Yakın zamanda silahlı çatışmalarda çok sayıda çocuk öldü. Gazze'de sadece beş haftada 4 bin 600'den fazla çocuk öldürüldü. Bu savaş, daha kısa sürede ve son yıllarda tanık olmadığımız bir vahşetle daha fazla çocuk öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, merkezi İngiltere'de bulunan sivil toplum kuruluşu Save The Children'ın dünya genelinde 468 milyon çocuğun silahlı çatışma bölgelerinde yaşadığını bildirdiği yer alırken, bu sayının, UNICEF'in verilerine göre dünyadaki 2,4 milyar çocuk nüfusunun yüzde 20'sini oluşturduğu kaydedildi.

Bu yıl Dünya Çocuk Hakları Günü'nde işgal altındaki Filistin topraklarındaki silahlı çatışmanın ön planda olduğu belirtilen açıklamada, "Dünyanın birçok yerinde binlerce çocuğun silahlı çatışmalarda ölmesinden derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Doğrulanmış rakamlar, 2022'de dünya genelinde öldürülen veya sakat kalan çocuk sayısının 8 bin 630 olduğunu gösteriyor. Geçen yıl 4 bin kadar çocuğun insani yardıma erişiminin engellenmiş olması da derin endişe vericidir. Gazze'deki mevcut durum göz önüne alındığında, bu ağır insan hakları ihlallerinin çocuk mağdurlarının sayısı katlanarak artıyor." ifadelerine yer verildi.

Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.