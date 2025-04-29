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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Bir ticaret savaşında herkes kaybeder - İş-Yaşam Haberleri

        BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Bir ticaret savaşında herkes kaybeder

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ticari engellerin küresel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma için açık tehlike olduğunu belirterek, "Bir ticaret savaşında herkes kaybeder, özellikle de en ağır darbeyi en savunmasız ülkeler ve insanlar alır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 07:18 Güncelleme: 29.04.2025 - 07:18
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'ye bağlı Ekonomik ve Sosyal Konseyinin (ECOSOC) düzenlediği kalkınma finansmanına dair forumda konuştu.

        İspanya'nın Sevilla kentinde düzenlenecek Dördüncü Uluslararası Kalkınma Finansmanı Konferansı hazırlıklarının son aşamasında olduklarını söyleyen Guterres, ticaret engellerinin baş döndürücü hızla yükseldiğine işaret etti.

        Guterres, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının, yıllık 4 trilyon dolarlık finansman açığıyla daha da kötüleştiğini ve dramatik şekilde rayından çıktığını kaydetti.

        “EN AĞIR DARBEYİ EN SAVUNMASIZ ÜLKELER VE İNSANLAR ALIR"

        Aşırı yüksek borçlanma maliyetlerine dikkati çeken Guterres, küresel işbirliğinin aktif şekilde sorgulandığını söyledi.

        Guterres, adil ticaretin uluslararası işbirliğinin faydalarına en iyi örnek olduğuna işaret ederek, "Ticaret engelleri ise Uluslararası Para Fonu, UNCTAD (BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı), Dünya Ticaret Örgütü ve diğer pek çok kuruluşun son dönemde keskin bir şekilde düşürdüğü tahminlerinin de gösterdiği üzere, küresel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma için açık ve mevcut bir tehlikedir. Bir ticaret savaşında herkes kaybeder, özellikle de en ağır darbeyi en savunmasız ülkeler ve insanlar alır" diye konuştu.

        Bu çalkantılı arka plan karşısında kalkınma için finansman hedeflerinin bir kenara itilmesine izin veremeyeceklerini vurgulayan Guterres, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmaya 5 yıl kalmışken bu hedeflere doğru hızla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.

        Guterres, borç, uluslararası finans kuruluşlarının tüm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve finansman kaynaklarını artırmak için somut adımlar atılması konusunda harekete geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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