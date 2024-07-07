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        Haberler Dünya BM: Gazzeli çocuklar günün yaklaşık 8 saatini gıda ve su taşımakla geçiriyor | Dış Haberler

        BM: Gazzeli çocuklar günün yaklaşık 8 saatini gıda ve su taşımakla geçiriyor

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hedef aldığı Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. Sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakların hedef alındığı saldırılarda çocuklar da büyük zorluklar yaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 00:39 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:39
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        Gazze'de çocuk olmak zor
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        Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli çocukların her gün 6-8 saati gıda ve su taşımakla geçirdiğini bildirdi.

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        UNRWA'nın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki kanalizasyon ve altyapı ciddi anlamda tehlike saçtığı için kişisel temizlik ve içme suyunda dahi deniz suyu kullanılmak zorunda kalındığına dikkati çekildi.

        Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli çocukların karşılaştığı zorluklara da işaret edilen açıklamada, "Çocuklar günlük 6 veya 8 saati gıda ve su taşımakla geçiriyor. Çocuklar genellikle uzak mesafelerden ağır yükler taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

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        UNRWA'nın açıklamasında, Gazze'de derhal ateşkes çağrısı talebinde bulunuldu.

        İSRAİL, GAZZE'Yİ KITLIĞA SÜRÜKLÜYOR

        İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

        Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

        UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

        BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
        #israil
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