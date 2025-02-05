BM: Etnik temizlikle eş değerdir

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve buradaki Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planlarıyla ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçınarak "Zorla yerinden etme etnik temizlikle eşdeğerdir." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Trump'ın Gazze'yi devralma planına ilişkin doğrudan açıklama yapmaktan kaçınan Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bugün BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesi (CEIRPP) tarafından düzenlenecek toplantıda konuşacağını bildirdi.

Dujarric, Genel Sekreter'in buradaki Gazze konusunda, "Şimdi ileriye dönük hedefler konusunda çok net olma zamanı. Öncelikle kalıcı ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için baskı kurmaya devam etmeliyiz. Daha fazla ölüm ve yıkıma dönemeyiz. İkinci olarak ise çözüm ararken sorunu daha da kötüleştirmemeliyiz. Uluslararası hukuka sadık kalmak ve her türlü etnik temizliği engellemek şart." ifadelerini kullanacağını kaydetti.

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Bu ifadelerin, Trump'ın açıklamaları çerçevesinde ele alınıp alınmayacağı konusunda ise Dujarric, bu çerçevede değerlendirilmesinin makul olduğunu dile getirdi.

"Tüm tarafların onurunun ve haklarının korunmasını destekliyoruz"

Dujarric, AA muhabirinin, "BM Genel Sekreteri, Trump'ın planının Filistin topraklarında daha fazla yıkıma yol açmasından endişe ediyor mu? Aynı zamanda, bu tarz egemen toprakları ele geçirme, kontrol etme gibi açıklamaların başka ülkelere örnek teşkil etmesinden korkuyor mu?" sorularını yanıtladı.

Trump'ın planının örnek teşkil etmesi hususunda Dujarric, "Dünyadaki mevcut durumu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Dujarric, Filistin topraklarında daha fazla yıkım endişesiyle ilgili ise "Biz ilkesel olarak çatışmaların diyalog ve müzakereler yoluyla çözülmesini, tüm tarafların onurunun ve haklarının korunmasını destekliyoruz." demekle yetindi.

Konuya ilişkin doğrudan açıklama yapmaktan kaçınan Dujarric, "Sizce zorla yerinden etme etnik temizlik midir?" sorusuna ise, "Zorla yerinden etme etnik temizlikle eşdeğerdir." cevabını verdi.

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Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri yeniden yerleştirme planı

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı. Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine ilişkin, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin." açıklamasında bulunmuştu. BM GENEL SEKRETERİ: HER TÜRLÜ ETNİK TEMİZLİĞİ ENGELLEMEK ŞART Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından geleceğe dönük hedeflerin çok açık şekilde belirlenmesi ve durumu daha da kötüleştirecek çözümlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, "Uluslararası hukuka bağlı kalmak ve her türlü etnik temizliği engellemek şart." dedi. Guterres, BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesinin (CEIRPP), BM'ye bağlı Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) düzenlediği toplantıda konuştu. Filistin halkının devredilemez haklarının özünde onların kendi topraklarında insan gibi yaşama hakkının bulunduğunu vurgulayan Guterres, bu hakların kullanılmasından giderek daha da uzaklaşıldığının altını çizdi. "Bir nesil evsiz ve travma içinde büyüyor" Guterres, bütün bir halkın sistematik şekilde "insan muamelesi görmediğine ve şeytanmış gibi yansıtıldığına" ürkütücü bir biçimde tanık olunduğunu belirterek, Gazze'de yıkımın tarifinin mümkün olmadığını kaydetti. Yüzde 70'i kadın ve çocuklar olmak üzere yaklaşık 50 bin kişinin öldürüldüğünü vurgulayan Guterres, aynı zamanda sivil altyapının da yok edildiğini söyledi. Guterres, nüfusun büyük çoğunluğunun tekrar tekrar yerinden edildiğini, açlık ve hastalıklarla karşı karşıya kaldığını, çocukların 1 yıldan uzun süredir eğitimden uzak olduğunu dile getirdi.

"Bir nesil evsiz ve travma içinde büyüyor." uyarısında bulunan Guterres, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti. "Çözüm ararken sorunu daha da kötüleştirmemeliyiz" Guterres, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şimdi geleceğe dönük hedefler konusunda çok net olma zamanı. Öncelikle kalıcı ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için baskı kurmaya devam etmeliyiz. Daha fazla ölüm ve yıkıma dönemeyiz. İkinci olarak ise çözüm ararken sorunu daha da kötüleştirmemeliyiz. Uluslararası hukuka sadık kalmak ve her türlü etnik temizliği engellemek şart." Guterres, üçüncü önemli hususun ise iki devletli çözümün sağlanması olduğunun altını çizerek, "Kalıcı barış ancak iki devletli çözüm yolunda somut, geri döndürülemez ve kalıcı ilerlemeyle mümkün olabilir. İşgalin sona erdirilmesi ve Gazze'nin ayrılmaz parçası olduğu bağımsız Filistin devletinin kurulması zorunludur." diye konuştu. "İşgal sona ermeli, uluslararası hukuk gözetilmeli" Gazze'nin ötesinde, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Guterres, "İsrailli yerleşimcilerin artan şiddeti ve diğer ihlaller karşısında derin endişe duyuyorum. Şiddet sona ermeli. Uluslararası Adalet Divanının da teyit ettiği üzere, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali sona ermelidir. Uluslararası hukuk gözetilmeli ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır." dedi. Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarının birliğinin, bütünlüğünün ve devamlılığının korunması gerektiğini vurgulayarak, Gazze'nin toparlanmasının ve yeniden inşasının önemine işaret etti. BM Genel Sekreteri, "Bu süreçte güçlü ve birleşik bir Filistin yönetimi hayati öneme sahiptir. Uluslararası toplumun, Filistin yönetimine bu doğrultuda destek vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.