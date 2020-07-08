Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, '' Libya'da savaş, eşi benzeri görülmemiş dış müdahale, sofistike silahlar ve yabancı paralı askerlerin dahil olmasıyla yeni bir boyuta taşındı.'' dedi.
BM Güvenlik Konseyinde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan Libya oturumunda konuşan Guterres, artan endişe verici askeri hareketliliğe karşı ''Zaman bizden yana değil.'' uyarısını yaptı.
Libya'da hükümet güçlerinin Sirte'ye doğru ilerlediğini belirten Guterres, ''Libya'da savaş, eşi benzeri görülmemiş dış müdahale, sofistike silahlar ve yabancı paralı askerlerin dahil olmasıyla yeni bir boyuta taşındı.'' diye konuştu.
''ASKERİ GELİŞMELERİN SÜRDÜĞÜ BİR ORTAMDA SEÇİM KIRILGAN OLUR"
Guterres, BM Libya Destek Misyonunun askerden arındırılmış bir bölge olasılığı dahil gerginliğin azaltılmasına ilişkin çabalarını yürüttüğünü vurgulayarak hükümet güçlerinin krizin çözümü için seçim çağrısı yaptığını ancak askeri gelişmelerin devam ettiği bir ortamda seçimin kırılgan olacağını ifade etti.
Trablus'un güneyi ve Terhune'de askeri faaliyetler sonucu 30 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 400 bine ulaştığını aktaran Guterres, 1 Nisan-30 Haziran'da 102 sivilin hayatını kaybettiğini, 254 kişinin yaralandığını hatırlattı.
PETROL SAHALARINA ABLUKA 6 MİLYAR DOLAR GELİR KAYBINA MAL OLDU
Guterres, petrol sahalarının kapalı olmasının Libya'da 6 milyar dolar gelir kaybına neden olduğuna da dikkati çekerek BM'nin ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin petrol sahalarına uyguladığı ablukanın kaldırılması için ara buluculuk yaptığını söyledi ve BM Güvenlik Konseyinden bu çabalara destek vermesini istedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!