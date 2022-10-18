BM'den çarpıcı rapor! Kadın ve çocukların sağlığı bozuk

AA

BM'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Nüfus Fonu (UNFPA) gibi alt kuruluşlarla 2 yılda bir hazırladığı "Her Kadın, Her Çocuk Gelişim Raporu"nda dünya genelinde kadın ve çocukların sağlık durumu ele alındı.

2020'deki rapora kıyasla dünya genelinde gıda güvensizliği, açlık, çocuk evlilikleri ve bunalım gibi vakaların arttığına vurgu yapılarak, "2019'daki rakamdan 6 milyon fazla olmak üzere 2021'de 25 milyon civarında çocuk aşısız veya aşıları eksik durumda. Milyonlarca çocuk, Covid-19 salgını döneminde bir yıldan fazla okuluna gidemedi ve 104 ülkede çocukların yüzde 80'i, okulların kapatılmasından ötürü eğitim kaybı yaşadı" bilgisi paylaşıldı.

Covid-19 döneminde yaklaşık 10 milyon çocuğun ebeveynini kaybettiği ve ruh sağlığının bozulduğu tespitine yer verildi.

150 MİLYONA YAKIN ÇOCUK BODUR KALDI

Yaklaşık 45 milyon çocuğun 2020'de şiddetli yetersiz beslenme geçirerek hayatını kaybetme riski yaşadığı, 149 milyon çocuğun ise sağlıklı gelişemediği için bodur kaldığı kaydedilen raporda, aynı yılda Sahra Altı Afrika'sındaki kadınların hamilelik ve doğum bağlantılı ölüm riskinin, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kadınlara kıyasla 130 kat daha fazla olduğu bildirildi.

Raporda, son yıllardaki insani felaketlerin milyonlarca kadın ve çocuğun ruh sağlığını bozduğu vurgulanırken, "2021'de 89,3 milyon kişi savaş, şiddet, kovuşturma ve insan hakları ihlali gibi sebeplerden ötürü evlerini terk etti" ifadeleri kullanıldı.

"KADIN VE ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI HAYAT YAŞAMA İMKANI AZALDI"

Raporda ifadelerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya ülkelerinin Covid-19 salgını, çatışmalar ve iklim olayları gibi konularda eşitsizlik sorununu ele almadan hareket ettiğini vurguladı.

Guterres, "Rapor, söz konusu krizlerin anne ölümlerinden eğitim kayıpları ve şiddetli yetersiz beslenmeye kadar kadın, çocuk ve ergenler üzerindeki etkilerini açıklıyor" değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise salgının başlangıcından bu yana Covid-19'un uzun dönemli etkilerinin raporda apaçık belirtildiğini vurgulayarak, kadın ve çocukların sağlıklı bir hayat yaşama imkanının azaldığına dikkati çekti.

Dünyanın salgından kurtulmak üzere olduğunu hatırlatan Ghebreyesus, "Küresel toparlanmayı sağlamak ve sürdürmek için kadın, çocuk ve genç insanların sağlığını korumak esastır" dedi.