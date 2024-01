Bloomberg HT 14 yaşında

REKLAM advertisement1

Ekonominin nabzını tutan ve Türkiye'nin en güçlü ekonomi içeriğini üreten Bloomberg HT, 14'üncü yaşını kutluyor.

Deneyimli isimlerden en hızlı ve doğru ekonomi bilgileri, piyasalardaki son gelişmeler, detaylı veriler ve analizler, uzman görüşleri, piyasa yorumları 14 yıldır an be an kazananların kanalı Bloomberg HT ekranlarında. Yatırımlarınıza yön vermek ve küresel gelişmeleri anlamak için en güvenilir adres, tam 14 yıldır Bloomberg HT...

Bloomberg HT, yeni yaşında televizyon, radyo, dergi ve dijital içerikleriyle, alanında uzman ekibi ve ilk günkü heyecanıyla ekonomi haberciliğine değer katıyor. Tam 14 yıldır olduğu gibi...

Ekonominin yanında talk show, spor, tarih, kültür-sanat, müzik, tiyatro, magazin programlarıyla da izleyicilerine farklı ve kaliteli içerikler sunmaya devam edecek.

Kazananların kanalı Bloomberg HT...